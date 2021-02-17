Катунь24: Барнаульский футболист Александр Соболев подарил протез девочке из Бийска • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Барнаульский футболист Александр Соболев подарил протез девочке из Бийска16 февраля 2021, 17:02

Игрок московского «Спартака», воспитанник алтайского футбола Александр Соболев подарил протез 7-летней Ксении Стебуновой из Бийска.

Embedded video for Барнаульский футболист Александр Соболев подарил протез девочке из Бийска

Об этом сообщает фонд «Спартак — детям» в своих соцсетях.

У Ксении диагноз «врожденная аномалия развития верхней конечности, аплазия левой кисти». Девочке требуется активный протез предплечья стоимостью 235,5 тысячи рублей. Александр Соболев оплатил протез своей землячке и записал для неё видеообращение.

Катунь24