Катунь24: Барнаульский футболист Александр Соболев подарил протез девочке из Бийска • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Барнаульский футболист Александр Соболев подарил протез девочке из Бийска

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

Барнаульский футболист Александр Соболев подарил протез девочке из Бийска16 февраля 2021, 17:02

Игрок московского «Спартака», воспитанник алтайского футбола Александр Соболев подарил протез 7-летней Ксении Стебуновой из Бийска.

Об этом сообщает фонд «Спартак — детям» в своих соцсетях.

У Ксении диагноз «врожденная аномалия развития верхней конечности, аплазия левой кисти». Девочке требуется активный протез предплечья стоимостью 235,5 тысячи рублей. Александр Соболев оплатил протез своей землячке и записал для неё видеообращение.

Катунь24

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