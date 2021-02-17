Катунь24: Барнаульцы смогут улететь в Крым • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Барнаульцы смогут улететь в Крым16 февраля 2021, 14:51

Прямые рейсы между Барнаулом и Симферополем открыли две авиакомпании. Продажа билетов уже открыта.

Фото: pixabay.com

С 1 мая 2021 года начнётся программа выполнения полетов «Уральских авиалиний». Вылет из Симферополя будет осуществляться на Airbus А320 по понедельникам и пятницам в 22:30. В Барнаул пассажиры прибудут на следующие сутки в 7:30. Вылет из столицы Алтайского края назначен на 8:40 (по вторникам и субботам), в Крыму самолет приземлится в 10:05.

Авиакомпания Nordwind начнет выполнять рейсы с 5 июня. Вылет из Симферополя будет осуществляться на Boeing 737-800 по понедельникам и пятницам в 23:00. В Барнаул пассажиры прибудут на следующие сутки в 8:15. Из столицы Алтайского края можно будет улететь по вторникам и субботам в 9:30, в Крыму самолет приземлится в 10:35.

Билеты на это направление можно купить по субсидированному тарифу. Льготы предусмотрены для граждан Российской Федерации в возрасте до 23 лет, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Также субсидированный тариф доступен инвалидам I группы любого возраста и их сопровождающему, инвалидам с детства II или III группы, сопровождающему ребенка-инвалида. Кроме того, льготным проездом пользуются многодетные семьи, имеющие соответствующее удостоверение, сообщает пресс-служба региона.

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиапредприятия «Алтай», на сайтах компаний «Уральские авиалинии» и Nordwind, а также во всех авиакассах Алтайского края. Справки по телефону (3852) 54-31-00.

Катунь24