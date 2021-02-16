Катунь24: Барнаульцы почтили память солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Барнаульцы почтили память солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Барнаульцы почтили память солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны15 февраля 2021, 21:52

Сегодня, 15 февраля, несколько десятков жителей Барнаула собрались на площади Ветеранов.

В память погибших возложил цветы губернатор края Виктор Томенко.

«С этими потерями невозможно мириться. Даже после стольких лет. Свой воинский долг все эти ребята выполняли до конца. Сегодня мы скорбим, помним о них», — сказал Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.

В боевых действиях в Афганистане участвовали 4 тысячи алтайских бойцов. 150 из них — погибли. Трое до сих пор числятся пропавшими без вести.

Катунь24

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