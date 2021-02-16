Катунь24: Барнаульцы стали чаще жаловаться на бродячих собак • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Барнаульцы стали чаще жаловаться на бродячих собак15 февраля 2021, 21:01

В соцсетях появляются сообщения о сворах в разных частях города. Кто несет ответственность за отлов? Куда обратиться, если в вашем дворе появились бездомные собаки?

Стая из восьми собак каждый день проходит через этот двор в районе парка «Арлекино». Прогуливается мимо детской площадки, а в мусорном баке неподалеку находит себе «обед». Пока ведет себя смирно, но местные жители опасаются, что трагедии не избежать.

Это не единственная стая в Барнауле, на которую жалуются жители. Около первого корпуса «Школы № 126» гуляют около 10 собак. Они кидаются на взрослых и детей, сообщают пользователи социальных сетей. Проблема с бродячими собаками в Барнауле не нова. С 2016 года на их отлов выделяются средства из краевого бюджета.

«В городе Барнаул у нас заключен муниципальный контракт между комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула и организацией „Ласка“ на отлов и содержание безнадзорных животных. Сумма контракта: более 4 млн. И в рамках действующего контракта подрядная организация должна будет отловить 558 особей», — говорит Елена Королева, начальник отдела благоустройства и озеленения Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаул.

Ежегодно от граждан приходит около 600 обращений на отлов бездомных собак. «Ласка» выезжает на каждую заявку, отлавливает животных гуманным способом. Затем стерилизует или кастрирует, содержит несколько недель. Собаку отпускают в среду обитания, если не выявили немотивированной агрессии. Ставят ей метку. Но даже этого недостаточно, чтобы окончательно решить проблему.

Если около вашего дома появилась агрессивная стая, вы можете обратиться по номеру телефона: 57-35-57. Окончательно решить проблему может 100% стерилизация бродячих собак. А еще ответственное обращение: они попали на улицу по вине человека, или родились там от уже брошенного животного.

Катунь24