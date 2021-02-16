Катунь24: Бандиты напали на рубцовского пенсионера в подъезде • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Бандиты напали на рубцовского пенсионера в подъезде

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Бандиты напали на рубцовского пенсионера в подъезде15 февраля 2021, 14:50

Они избили 70-летнего мужчину и обокрали его.

Фото: pixabay.com

Нападавших уже задержали, похищенное частично изъяли.

Полицейские Рубцовска установили, что двое ранее судимых местных жителей, 1980 и 1981 годов рождения, днём в подъезде дома по проспекту Ленина напали на 70-летнего мужчину, избили и отобрали сотовый телефон и 2 тысячи рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), задержанные дали признательные показания, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: 15 февраля отмечается день вывода войск из Афганистана

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Заработал официальный сайтII этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Новые возможности для молодёжи: на Алтае стартовал прием заявок для участия в проекте «Региональный ПолитСтартап»

Фев 16, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 16.02.2021: Полиция информирует: Профилактическое мероприятие «Должник» с 15.02.2021 по 19.02.2021!

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: 15 февраля отмечается день вывода войск из Афганистана

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Заработал официальный сайтII этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Новые возможности для молодёжи: на Алтае стартовал прием заявок для участия в проекте «Региональный ПолитСтартап»

Фев 16, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar