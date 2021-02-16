Катунь24: Бандиты напали на рубцовского пенсионера в подъезде • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Бандиты напали на рубцовского пенсионера в подъезде15 февраля 2021, 14:50

Они избили 70-летнего мужчину и обокрали его.

Фото: pixabay.com

Нападавших уже задержали, похищенное частично изъяли.

Полицейские Рубцовска установили, что двое ранее судимых местных жителей, 1980 и 1981 годов рождения, днём в подъезде дома по проспекту Ленина напали на 70-летнего мужчину, избили и отобрали сотовый телефон и 2 тысячи рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), задержанные дали признательные показания, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24