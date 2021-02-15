Катунь24: Барнаульские молодожёны прокатились в ковше трактора по городу • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Барнаульские молодожёны прокатились в ковше трактора по городу

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

Барнаульские молодожёны прокатились в ковше трактора по городу14 февраля 2021, 15:32

В центре Барнаула была замечена необычная свадьба: молодожёны решили прокатиться не на классическом лимузине, а на тракторе, причём прямо в ковше.

Фото: кадр из видео «Барнаул 22»

Кадрами поделились очевидцы в паблике «Барнаул 22». Произошла церемония вчера, 13 февраля, накануне Дня всех влюблённых. Пользователи соцсетей порадовались за новую семейную пару.

«Счастья молодым».

«Союз да любовь! Или через пару лет фотки оригинального развода».

Также барнаульцы отметили, что ковш трактора был грязный.

«Оригинально, спору нет, но ковшик можно было бы и помыть».

Катунь24

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