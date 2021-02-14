Катунь24: Больше 500 сирот остались без жилья в Алтайском крае из-за халатности чиновника • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Больше 500 сирот остались без жилья в Алтайском крае из-за халатности чиновника13 февраля 2021, 10:20

По данным Следкома, в 2020 году в регионе освоили только 30 % средств, выделенных на предоставление жилья детям-сиротам.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

В 2020 году Алтайскому краю на предоставление жилья для граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государством было выделено более 1 миллиарда 211 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Начальник регионального жилищного управления давал указания подчиненным сотрудникам осуществлять на постоянной основе закупочные процедуры только в крупных городах региона, где на рынке отсутствовало необходимое количество объектов недвижимости. При этом он не принял мер к проведению закупочных процедур в остальных 75 муниципальных образованиях края, поэтому из стоящих в очереди на получение жилья 757 детей-сирот жилые помещения получили лишь 247 человек, а сумма освоенных денежных средств составила около 384 миллионов рублей, то есть 32 процента от суммы финансирования.

«В результате халатного отношения чиновника к своим должностным обязанностям были нарушены конституционные права граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — сообщают в Следкоме.

Следователи проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю по месту жительства и работы обвиняемого проведены обыски. Расследование продолжается.

Катунь24