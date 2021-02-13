Катунь24: Бийчанка побила знакомого ледорубом • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Бийчанка побила знакомого ледорубом12 февраля 2021, 18:21

Удары пришлись в голову. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Фото: pixabay.com

Конфликт между 42-летней жительницей Бийска и 35-летним мужчиной произошёл 5 февраля 2021 года в одном из дворов города. Компания знакомых распивала спиртные напитки, когда двое из них начали ссориться. В результате подозреваемая, взяв ледоруб, нанесла знакомому не менее 4 ударов в область головы. С места преступления потерпевшего доставили в больницу, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, выясняются все обстоятельства произошедшего. В отношении подозреваемой следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Катунь24