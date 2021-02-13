Катунь24: Барнаулец помог задержать пьяного водителя • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Барнаулец помог задержать пьяного водителя12 февраля 2021, 15:24

Он ехал за странно движущимся автомобилем, который съехал в кювет.

Фото: pixabay.com

Хаотично движущийся Mitsubishi Lancer неравнодушный гражданин заметил в Барнауле на улице Малахова. Он заподозрил, что водитель либо пьян, либо ему стало плохо. Поэтому барнаулец принял решение ехать за автомобилем. После того как машина съехала с дороги на улице Власихинской, бдительный мужчина обратился к сотрудникам роты № 6 отдельного батальона патрульно-постовой службы Артему Лоскутову и Виктору Абрашину, которые находились рядом, патрулируя данную улицу.

Полицейские подошли к водителю, после чего стало понятно, что тот нетрезв: запах алкоголя и невнятная речь это выдавали. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения подтвердило все догадки сотрудников полиции.

Установлено, что автомобилем Mitsubishi Lancer управлял мужчина, 1967 года рождения, ранее лишенный права управления транспортным средством.

Злоумышленник был доставлен в полицию, транспортное средство помещено на специализированную стоянку. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24