Катунь24: Барнаульская студентка стала победителем общероссийского конкурса сочинений к 75-летию Победы • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: Барнаульская студентка стала победителем общероссийского конкурса сочинений к 75-летию Победы

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Барнаульская студентка стала победителем общероссийского конкурса сочинений к 75-летию Победы11 февраля 2021, 22:07

Свою работу она посвятила нашему земляку Владимиру Смирнову, который в годы Великой Отечественной войны спас роту ценой собственной жизни.

«Он командир, его задача – спасти своих солдат, спасти свою родину, и неважно, что ему всего 19 лет, а у него впереди целая жизнь». Эти строки Яна Калашникова посвятила нашему земляку, герою войны Владимиру Смирнову. Работу студентки Алтайской академии гостеприимства признали лучшей на общероссийском конкурсе сочинений к 75-летию Победы. Его организовала Российская Ассоциация Героев. Куратором в Алтайском крае стал Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества».

Для финальной части конкурса были отобраны сочинения из 20 регионов. У воспитанников литературного объединения, которое уже несколько лет работает в Академии гостеприимства, получилось впечатлить членов жюри: призовые места заняли еще две студентки учебного заведения. Девушки уверены, в этом есть заслуга педагогов.

Фонд «Защитники Отечества» предложил студентам Алтайской академии гостеприимства и литературному объединению продолжить участие в тематических конкурсах. Так, до 30 апреля он принимает сочинения на тему «Склоняю голову перед моим земляком, героем войны». Лучшие работы наградят дипломами, ценными призами и разместят на сайте фонда.

Катунь24

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