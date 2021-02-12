Катунь24: Более миллиарда рублей господдержки получила алтайская промышленность по итогам 2020 года • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Более миллиарда рублей господдержки получила алтайская промышленность по итогам 2020 года11 февраля 2021, 21:32

Это почти втрое больше, чем годом ранее. Эти меры помогли предприятиям пережить сложные времена почти без потерь. Об этом сообщили сегодня, 11 февраля, на заседании краевого Союза промышленников.

Embedded video for Более миллиарда рублей господдержки получила алтайская промышленность по итогам 2020 года

Топливные насосы высокого давления – продукция Алтайского завода прецизионных изделий. Без преувеличения флагмана современной алтайской промышленности. Предприятие достойно закончило сложный 2020 год. Именно поэтому на его базе провели заседание Алтайского союза промышленников. Обсудили итоги минувшего года и планы на 2021.

Заводу есть чем гордиться: в 2020 году более 6500 грузовых автомобилей на конвейере КамАЗа были оборудованы топливной аппаратурой Altai Common Rail, разработанной и изготовленной в Барнауле. Предприятие вплотную подошло к уровню конкуренции с ведущими мировыми производителями: Bosch, Denso и другими. А в пандемию здесь даже смогли увеличить объём продаж.

В целом для промышленности Алтайского края прошлый год стал серьёзным испытанием. Ещё в марте Союз промышленников обратился в правительство региона с просьбой не вводить для предприятий полный локдаун. Власти пошли навстречу, и это дало возможность минимизировать потери.

Свою роль в сохранении объёмов выпуска продукции и продаж сыграли и меры государственной поддержки. В минувшем году её объём увеличился почти втрое.

Статистика по разным отраслям промышленности неоднородна. Так, производство железнодорожных вагонов в прошлом году по всей стране снизилось почти на треть. В то же время новоалтайский «Алтайвагон» уже заключил контракт на поставку 2500 вагонов по заказу Государственной транспортной лизинговой компании. Производители косметических средств смогли серьёзно нарастить производство благодаря высокому спросу на антисептики. В целом промышленники с оптимизмом смотрят в будущее. Прошедший год многому научил их и закалил для предстоящих свершений.

Катунь24