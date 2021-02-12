Катунь24: Барнаулец портит жизнь соседям, захламляя свою квартиру • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Барнаулец портит жизнь соседям, захламляя свою квартиру11 февраля 2021, 21:02

Тараканы в детской кроватке и мыши в квартире – такие последствия испытывают на себе соседи мужчины, который полностью захламил свою квартиру. Куда обращаться за помощью в таких ситуациях, узнала наша съёмочная группа.

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Удивительный ролик прислал в редакцию телеканала «Катунь 24» Николай Наконечный, старший по дому на ул. Эмилии Алексеевой, 5, корпус 2. По видео сложно понять, как Владимир, собственник квартиры, туда забрался и что за конструкция вокруг него. По словам соседей, вся квартира забита мусором, так что даже спать мужчине приходится в общем коридоре или на улице.

Владимир говорит, что они с сестрой разменяли трёхкомнатную квартиру и все вещи он перевёз сюда, поэтому их так много. Впускать в свою квартиру кого бы то ни было мужчина отказался. Объяснил это тем, что боится ограблений.

Недавно в доме заменили инженерные коммуникации. В квартиру же Владимира попасть не удалось. Теперь соседи боятся, что из-за его непригодного оборудования затопить может весь дом.

Мы связались с родственниками проблемного соседа, чтобы получить комментарии.

«Он нас не жалел. Нисколько не жалел. Не просто так у нас отношения такие, что у него две дочери взрослые и никто не приезжает к нему. У него внуки. У него внук уже в армии. И никто не приезжает. Это непростые отношения», – рассказывает родственница Владимира.

Существует жилищное законодательство, которое требует от каждого собственника соблюдать определённые нормы. Он не должен использовать помещение не по назначению. Также существует закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«Действенным способом в отношении неблагонадёжных собственников, которые занимаются захламлением жилых помещений, всё-таки мы видим судебный порядок урегулирования споров. Когда неограниченное количество лиц – а это соседи, которые сталкиваются уже с последствиями: с запахом, тараканами и клопами и другими членистоногими, которые разбегаются из такой квартиры, обратиться в управляющую компанию», – объяснила Светлана Рыбакова, директор центра «Юридическая клиника».

И уже управляющая компания выходит с иском в суд. Для этого нужно собрать доказательства. Например, вызвать сотрудников Роспотребнадзора, которые засвидетельствуют факт наличия тараканов и дурного запаха. О лишении собственника жилья речь не идёт. Ему предъявляется требование устранить нарушения за определённый срок самостоятельно. Если собственник к указанному времени не очистит помещение, тогда управляющая компания имеет право войти в его квартиру убрать мусор. Если же управляющая компания бездействует, жители дома могут обратиться в Минстрой.

Катунь24