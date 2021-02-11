Катунь24: Бабушку обокрали в барнаульском магазине • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Бабушку обокрали в барнаульском магазине

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Бабушку обокрали в барнаульском магазине10 февраля 2021, 13:09

У пенсионерки украли кошелёк с деньгами.

Фото: pixabay.com

Жительница Барнаула, 1946 года рождения, обратилась в полицию. Пожилая женщина пояснила, что в момент совершения кражи находилась в продуктовом магазине вместе с дочерью. Подойдя к кассе, чтобы рассчитаться за продукты, потерпевшая обнаружила, что кошелька, в котором находилось 4 000 рублей, нет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой в совершении данного преступления. Ею оказалась ранее не судимая жительница Барнаула, 1977 года рождения. Женщина дала признательные показания и пояснила, что украденный кошелек она оставила в магазине, а деньгами распорядилась по своему усмотрению. Ущерб будет возмещать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24

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