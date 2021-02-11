Катунь24: Барнаульцы могут пожаловаться на качество уборки снега с крыш в WhatsApp • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Барнаульцы могут пожаловаться на качество уборки снега с крыш в WhatsApp

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Барнаульцы могут пожаловаться на качество уборки снега с крыш в WhatsApp10 февраля 2021, 12:19

Координатор проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» Андрей Щукин сообщил о проведении мониторинга работы управляющих организаций по очистке крыш от снега и наледи.

Фото: pixabay.com

Как сообщает сайт регионального отделения партии, барнаульцы могут сообщить о снежных сугробах, нависающих над тротуарами с крыш домов, на телефон горячей линии или в WhatsApp.

По словам Андрея Щукина, информация о выявленных фактах будет сообщаться в надзорные органы – жилищную инспекцию и прокуратуру – с просьбой принять соответствующие меры.

Сообщить о сугробе, свисающем с крыши, можно по телефону горячей линии 8-800-700-51-22 либо отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-913-488-89-54.

Катунь24

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