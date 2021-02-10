Катунь24: Барнаулец попался на продаже краснокнижной рыбы • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Барнаулец попался на продаже краснокнижной рыбы09 февраля 2021, 18:41

В Алтайском крае полицейские задержали 25-летнего мужчину за незаконную продажу рыбы особо ценных пород.

Фото: управление на транспорте МВД России по СФО

В одной из торговых точек розничного рынка Барнаула мужчина продал один экземпляр сибирского осетра. Позднее в холодильной камере торговой точки транспортные полицейские обнаружили ещё два экземпляра рыбы этого же вида.

Как пояснили в ЛУ МВД России по Алтайскому краю, сибирский осетр относится к особо охраняемым видам и занесен в Красную книгу РФ. Вылов и продажа этой рыбы на территории России запрещены. Экспертиза установила, что указанные особи были добыты из естественной среды обитания в реке Обь.

Возбуждено уголовное дело. Барнаульцу теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Катунь24