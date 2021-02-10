Катунь24: Бывший следователь из Алтайского края создаёт уникальные столярные изделия • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Бывший следователь из Алтайского края создаёт уникальные столярные изделия09 февраля 2021, 18:15

Алтайский край уже прославился первой в России женщиной-кузнецом, а также женщиной-спецназовцем. Теперь у нас есть и своя женщина-столяр, изделия которой известны далеко за пределами региона. Подробности в нашем сюжете.

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Мы находимся в столярной мастерской, здесь много инструментов и заготовок из самых разных пород дерева. Но вы удивитесь, когда узнаете, кто является хозяином, точнее, хозяйкой этой мастерской. Аксана Ермакова – в прошлом следователь по особо важным делам, майор юстиции. Но уже много лет она создает уникальные столярные изделия. Работа только ручная: никаких станков с ЧПУ – только ручной инструмент, с которым Аксана управляется мастерски!

Аксана делает посуду из твердых пород древесины сверхмалыми партиями по 3-4 изделия. Любимая древесина – карагач, дуб, орех, ясень. Такую посуду можно использовать как и обычную повседневную, но с некоторыми ограничениями.

С чего же началось увлечение Аксаны Ермаковой? Как выяснилось, с семьи Василия Макаровича Шукшина.

«Мне было 16 лет, и я жила в селе Сростки. И эту ложку мне сделал родственник Василия Макаровича Шукшина. Тогда уже он был дедушкой. Вот сделал в подарок. Поэтому она уже где-то лопнувшая-треснутая, но живет в нашем доме много-много лет», – рассказывает Аксана Ермакова.

Вот так невинный подарок известной на всю страну фамилии поспособствовал появлению в регионе еще одного народного мастера, изделия которого известны далеко за его пределами. Особую популярность такие менажницы приобрели в Арабских Эмиратах.

Катунь24