Катунь24: Большая партия вакцины от COVID-19 поступит в Алтайский край • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Большая партия вакцины от COVID-19 поступит в Алтайский край07 февраля 2021, 15:50

До 1 марта 2021 года в регионе ожидают 85,9 тысяч доз вакцины.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщил Telegram-канал «Коронавирус. Оперштаб. Алтайский край».

Известно, что в край поступит вакцина «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации населения региона старше 18 лет.

Общее количество уже поставленной вакцины составило 22 102 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

По данным на 7 февраля 2021 года в Алтайском крае прививается 17 572 (+375) человека, в том числе: 15 038 (+311) человек получили первую прививку; 2 534 (+64) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24