Катунь24: Барнаулец лишился 3 тысяч при покупке автозапчастей • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Барнаулец лишился 3 тысяч при покупке автозапчастей

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Барнаулец лишился 3 тысяч при покупке автозапчастей07 февраля 2021, 14:18

Его обманули интернет-мошенники.

Фото: pixabay.com

Житель Барнаула обратился в полицию, где рассказал, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже запчастей на мотоцикл.

По телефону он обсудил с автором объявления условия покупки, после чего перевел неизвестному предоплату 3000 рублей.

После того как деньги были перечислены на чужой счет, мобильный телефон, на который звонил барнаулец, оказался недоступен, а объявление было удалено.

Горожанин осознал, что, скорее всего, стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению хищения денежных средств путем обмана.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Катунь24

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