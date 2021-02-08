Катунь24: Барнаулец лишился 3 тысяч при покупке автозапчастей • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Барнаулец лишился 3 тысяч при покупке автозапчастей07 февраля 2021, 14:18
Его обманули интернет-мошенники.
Фото: pixabay.com
Житель Барнаула обратился в полицию, где рассказал, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже запчастей на мотоцикл.
По телефону он обсудил с автором объявления условия покупки, после чего перевел неизвестному предоплату 3000 рублей.
После того как деньги были перечислены на чужой счет, мобильный телефон, на который звонил барнаулец, оказался недоступен, а объявление было удалено.
Горожанин осознал, что, скорее всего, стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.
Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению хищения денежных средств путем обмана.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».