Катунь24: Алтайские хоккеисты впервые в истории стали чемпионами ВХЛ

Алтайские хоккеисты впервые в истории стали чемпионами ВХЛ22 февраля 2021, 10:17
Матч проходил в Барнауле на льду «Титов Арены».
Фото: Алтайский спорт
«Динамо-Алтай» выиграли у хоккейного клуба «Кристалл» со счётом 5:1.
21 февраля 2021 года прошла заключительная встреча домашней серии динамовцев с «Кристаллом». Алтайские спортсмены также завершили выступление в регулярном первенстве Высшей хоккейной лиги и стали его победителем. В дальнейшем их ждёт борьба за «Кубок федерации».
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