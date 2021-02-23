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Алтайский край

Катунь24: Алтайские хоккеисты впервые в истории стали чемпионами ВХЛ

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Алтайские хоккеисты впервые в истории стали чемпионами ВХЛ22 февраля 2021, 10:17

Матч проходил в Барнауле на льду «Титов Арены».

Фото: Алтайский спорт

«Динамо-Алтай» выиграли у хоккейного клуба «Кристалл» со счётом 5:1.

21 февраля 2021 года прошла заключительная встреча домашней серии динамовцев с «Кристаллом». Алтайские спортсмены также завершили выступление в регулярном первенстве Высшей хоккейной лиги и стали его победителем. В дальнейшем их ждёт борьба за «Кубок федерации».

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

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