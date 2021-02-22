Катунь24: Алтайские хоккеисты обыграли «Кристалл» из Саратова

Алтайские хоккеисты обыграли «Кристалл» из Саратова21 февраля 2021, 16:48

Матч закончился со счётом 5:1.

Фото: Алтайский спорт

20 февраля 2021 года на льду «Титов Арены» прошёл третий матч серии между барнаульцами и саратовцами.

Подопечные Александра Усачева явно держали в уме чемпионские перспективы и уже в стартовом периоде заставили соперников изрядно попотеть. На 7 минуте наши спортсмены забили первую шайбу, а уже через полминуты ещё одну — 2:0. Хозяева по всем параметрам превосходили своих визави и заслуженно ушли на перерыв с хорошим заделом.

Во второй двадцатиминутке картина игры слегка поменялась. Свою шайбу «Кристалл» забил только оказавшись в меньшинстве: именно тогда коллектив Кровякова организовал эффектную контратаку по правому борту, в результате который был заработан буллит — 2:1. Но «Динамо» моментально прибавили и через несколько минут восстановили прежнее преимущество на табло — 3:1.

В заключительном игровом отрезке алтайские хоккеисты продолжили играть по счёту. Шайбой преимущественно владел поволжский коллектив, но фактически происходящее на льду контролировали сибиряки. Точку в игре поставил со счётом 5:1.

Хоккеисты «Динамо-Алтай» свою задачу выполнили и даже временно перегнали «Чебоксары» в турнирной таблице первенства.

21 февраля в 17:00 начнётся решающий и последний для динамовцев матч в регулярном чемпионате, пишет «Алтайский спорт».

Катунь24