Катунь24: Алтайский край находится в лидерах рейтинга по цифровизации здравоохранения в РФ

Алтайский край находится в лидерах рейтинга по цифровизации здравоохранения в РФ20 февраля 2021, 10:24

Составлен рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года, об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти.

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Среди лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения – Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.

В десятке отстающих Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что по поручению президента Владимира Путина разрабатываются стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, которые должны быть разработаны и утверждены до 1 июля 2021 года, а главы субъектов должны принять региональные стратегии до 1 сентября текущего года.

В первоочередном порядке цифровизация затронет отрасли здравоохранения, образования, госуправление, развитие городской среды, транспорта и логистики.

«Такой анализ в формате рейтинга о проделанной работе в субъектах войдет в основу стратегии цифровой трансформации здравоохранения. Мы видим, что сегодня выявляются лидеры. Я попросил коллег, которые имеют низкий результат, оперативно подтянуться. Нужно понимать, что это одна из самых важных и чувствительных сфер из всех социально значимых отраслей. От ее качественной работы зависит жизнь и здоровье каждого. И здесь нельзя допускать возникновение так называемых ведомственных колодцев, когда на стыке функционала министерств могут возникнуть нерешенные вопросы по какому-то направлению. Цифровизация любой отрасли очень емкий процесс, он требует четкого взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами, и здесь основная роль за руководителями цифровой трансформации. Итоги рейтинга по внедрению «цифры» в здравоохранении доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки», – отметил вице-премьер Чернышенко.

Замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев на совещании пояснил, что рейтинг разработан по итогам реализации в прошлом году федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Критериями оценки стали следующие показатели: инфраструктура, включающая оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом; внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ; предоставление электронных услуг и сервисов на портале госуслуг; внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.

Павел Пугачев добавил, что основными проблемными моментами в цифровизации отрасли остаются доступность свободных слотов для электронной записи на прием к врачу и подготовка электронных медицинских документов. «Исходя из этого требуется перестройка существующей архитектуры этой услуги для того, чтобы прослеживать дальнейший путь пациента после записи: посещение медицинской организации, учет оказанной помощи и подготовка документов после приема, оценка качества полученной услуги на портале или в мобильном приложении «Моё здоровье». Это потребует выстраивания бизнес-процессов совершенно иного уровня и будет стимулировать цифровую трансформацию оказания медицинской помощи».

Итоговые показатели цифровой зрелости будут отражать результаты деятельности руководителей цифровой трансформации и повлияют на оценку их работы в своем регионе.

Катунь24