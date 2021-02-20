Катунь24: Алтайский край вошел в число лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения в России

Алтайский край вошел в число лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения в России19 февраля 2021, 10:50

Составлен рейтинг цифровой зрелости субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения по результатам 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти.

Фото: pixabay.com

В число лидеров рейтинга вошли Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, республики Чувашия и Башкортостан, а также Алтайский край.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что по поручению президента Владимира Путина разрабатываются стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Их необходимо утвердить до 1 июля 2021 года, а главы субъектов должны принять региональные стратегии до 1 сентября.

Как отмечают в Центре управления регионом Алтайского края, в первоочередном порядке цифровизация затронет отрасли здравоохранения, образования, госуправление, развитие городской среды, транспортную сферу и логистику.

По словам вице-премьера, анализ в формате рейтинга о работе в субъектах войдет в основу стратегии цифровой трансформации здравоохранения.

«Мы видим, что сегодня выявляются лидеры. Я попросил коллег, которые имеют низкий результат, оперативно подтянуться. Нужно понимать, что это одна из самых важных и чувствительных сфер из всех социально значимых отраслей. От ее качественной работы зависит жизнь и здоровье каждого. И здесь нельзя допускать возникновения так называемых ведомственных колодцев, когда на стыке функционала министерств могут возникнуть нерешенные вопросы по какому-то направлению», – подчеркнул он.

Также Дмитрий Чернышенко отметил, что цифровизация любой отрасли – емкий процесс, требующий четкого взаимодействия федеральных и региональных ведомств. При этом основная роль – у руководителей цифровой трансформации.

«Итоги рейтинга по внедрению «цифры» в здравоохранении доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки», – уточнил заместитель председателя правительства.

Замминистра здравоохранения России Павел Пугачев на совещании пояснил, что рейтинг разработан по итогам реализации в прошлом году федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Критериями оценки стали следующие показатели: инфраструктура, включающая оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом; внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ; предоставление электронных услуг и сервисов на портале госуслуг; внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.

Павел Пугачев добавил, что основными проблемными моментами в цифровизации отрасли остаются доступность свободных слотов для электронной записи на прием к врачу и подготовка электронных медицинских документов:

«Исходя из этого требуется перестройка существующей архитектуры этой услуги, чтобы прослеживать дальнейший путь пациента после записи: посещение медицинской организации, учет оказанной помощи и подготовка документов после приема, оценка качества полученной услуги на портале или в мобильном приложении «Мое здоровье». Это потребует выстраивания бизнес-процессов совершенно иного уровня и будет стимулировать цифровую трансформацию оказания медицинской помощи».

Итоговые показатели цифровой зрелости будут отражать результаты деятельности руководителей цифровой трансформации и повлияют на оценку их работы в своем регионе.

Катунь24