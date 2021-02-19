Катунь24: Алтайского пенсионера оштрафовали на 7,5 тысячи рублей за отсутствие маски • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Алтайского пенсионера оштрафовали на 7,5 тысячи рублей за отсутствие маски18 февраля 2021, 18:48

Историю рассказал сам пенсионер газете «Деловой Бийск».

Фото: pixabay.com

По словам мужчины, в середине января он отправился на рыбалку в село Лесное. После рыбалки он пришел на остановку и начал ждать автобуса до города. Рядом с ним остановился полицейский экипаж, один из сотрудников полиции сфотографировал пенсионера на телефон.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении, несмотря на то, что мужчина находился на остановке один, а защитная маска была у него в кармане. Суд назначил мужчине штраф в размере 7,5 тысячи рублей.

Пенсионер подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. Теперь дело будет рассматривать краевой суд.

Катунь24