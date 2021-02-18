Катунь24: Алтайские экофермеры и садоводы не могут поделить дорогу • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Алтайские экофермеры и садоводы не могут поделить дорогу

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 18.02.2021

Алтайские экофермеры и садоводы не могут поделить дорогу17 февраля 2021, 15:07

Председатель садоводства перекрыл якобы единственный проезд, ведущий к экоферме в Первомайском районе.

По словам Ивана Бибикова, председателя СНТ «Звездный-2», дорога, мост и подъезды к ферме были сделаны на личные средства. За несколько месяцев фермеры испортили дорогу садоводов тяжелыми грузами. На ремонт, по данным экспертизы, понадобится около 200 тысяч рублей. Садоводы перекрыли свою дорогу шлагбаумом, после чего начались всевозможные жалобы с проверками.

Однако пока незаконными признаются действия самих фермеров. Через территорию СНТ «Сосняк» без разрешения фермеры протянули высоковольтный подземный кабель к своему хозяйству. После они предприняли попытку узаконить сервитут, но не вышло.

«Прошел суд первой инстанции. Мы этот суд выиграли. Сервитут признан недействительным», – говорит Светлана Котлярова, член правления садоводства «Сосняк».

Евгений Урлих, соучредитель КФХ «Экоферма», утверждает, что альтернативных дорог для подъезда к хозяйству нет.

«Мы на данный момент, чтобы сохранить поголовье, на снегоходах пробили лесную тропу и всеми усилиями пытаемся завести корма, чтобы просто поголовье сохранить», – утверждает он.

Как разрешится спор садоводов и экофермеров, пока неизвестно. На данный момент идут суды, а параллельно задействуются силы общественников, которые уже заявили о намерении вынести конфликт районного уровня на уровень федеральный.

Катунь24

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