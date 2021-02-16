Катунь24: Алтайский край получил ещё больше 15 тысяч доз вакцины против коронавируса • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Алтайский край получил ещё больше 15 тысяч доз вакцины против коронавируса15 февраля 2021, 18:15

Очередная партия комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции поступила в регион в минувшие выходные.

Фото: официальный сайт Алтайского края

В Алтайский край доставили 15 120 комплектов (компонент I + компонент II).

Это вторая поставка за неделю. 8 февраля была распределена аналогичная партия. На следующей неделе регион вновь ждет поступление вакцины.

Препарат распределяют по всем поликлиникам и поликлиническим отделениям региона с учетом количества записавшихся на вакцинацию пациентов. Сегодня в списке более 10 тысяч человек.

Новая поставка позволит не только увеличить количество медорганизаций, в которых можно будет поставить прививку против коронавирусной инфекции, но и задействовать при вакцинации мобильные ФАПы для работы в удаленных населенных пунктах. Напомним: в Барнауле работают три мобильных комплекса, пишет пресс-служба региона.

Катунь24