Катунь24: Алтайская сноубордистка стала победительницей всероссийских соревнований • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Алтайская сноубордистка стала победительницей всероссийских соревнований12 февраля 2021, 12:01

В Кемеровской области на горнолыжном курорте «Туманная» в Таштаголе стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду в параллельных дисциплинах среди юношей и девушек 2006–2007 годов рождения, а также мальчиков и девочек 12–13 лет.

Фото: «Алтайский спорт»

Мария Травиничева из Белокурихи стала лучшей в дисциплине «параллельный гигантский слалом», сообщает официальный сайт Алтайского края.

Воспитанница Александры Макаренко в главном финале среди девушек 14–15 лет оказалась быстрее Анастасии Башлыковой из Кемеровской области. Занимается алтайская спортсменка в спортивной школе олимпийского резерва «Горные лыжи».

Катунь24