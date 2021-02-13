Катунь24: Алтайская сноубордистка стала победительницей всероссийских соревнований • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: Алтайская сноубордистка стала победительницей всероссийских соревнований

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Алтайская сноубордистка стала победительницей всероссийских соревнований12 февраля 2021, 12:01

В Кемеровской области на горнолыжном курорте «Туманная» в Таштаголе стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду в параллельных дисциплинах среди юношей и девушек 2006–2007 годов рождения, а также мальчиков и девочек 12–13 лет.

Фото: «Алтайский спорт»

Мария Травиничева из Белокурихи стала лучшей в дисциплине «параллельный гигантский слалом», сообщает официальный сайт Алтайского края.

Воспитанница Александры Макаренко в главном финале среди девушек 14–15 лет оказалась быстрее Анастасии Башлыковой из Кемеровской области. Занимается алтайская спортсменка в спортивной школе олимпийского резерва «Горные лыжи».

Катунь24

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