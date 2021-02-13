Катунь24: Автобусный маршрут № 54 в Барнауле вернули к прежней схеме движения • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Автобусный маршрут № 54 в Барнауле вернули к прежней схеме движения12 февраля 2021, 09:07

Напомним, 10 февраля 2021 в тестовом режиме с целью определения потребностей жителей в транспортном обслуживании изменилась трасса следования автобусного маршрута № 54.

Фото: официальный сайт Барнаула

Движение было организовано по схеме: … ул. Юрина – ул. Солнечная поляна – Павловский тракт – ул. Просторная.

С 12 февраля маршрут вернулся к предыдущей схеме движения: … ул. Солнечная поляна – ул. Энтузиастов – ул. Хлеборобная – ул. Жасминная – ул. Просторная.

Катунь24