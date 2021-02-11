Катунь24: Алтайская бизнесвумен не уплатила 18 млн налогов • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Алтайская бизнесвумен не уплатила 18 млн налогов10 февраля 2021, 21:06

Теперь директор общества с ограниченной ответственностью города Барнаула предстанет перед судом.

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По данным следствия, обвиняемая возглавляет Общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является перевозка грузов. С января 2018 по март 2020 года организация являлась плательщиком налога на добавленную стоимость.

Чтобы не платить налоги, предприниматель решила включить в налоговые декларации по НДС недостоверные сведения. Для этого она приискала фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы поставленных товаров Обществу. В действительности данные фирмы никаких товаров не поставляли. За два года предприниматель не уплатила в бюджет 18 млн рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия обвиняемая отношение к вине высказывать отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

В качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемой наложен арест в сумме более 21 миллиона рублей, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катунь24