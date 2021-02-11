Катунь24: Алтайские учёные разработали первую в России косметику для лечения ожогов на основе биосырья • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Алтайские учёные разработали первую в России косметику для лечения ожогов на основе биосырья10 февраля 2021, 18:28

В число компонентов входят прополис и экстракт ромашки аптечной.

Фото: pixabay.com

Аэрозоли из биосырья, которые создали ученые АлтГТУ, будут применять для ускоренного заживления механических и термических повреждений кожи. Разработка является уникальной косметикой из прополиса и пантогематогена, которую производят в Алтайском крае, сообщила ТАСС завкафедрой технологии хранения и переработки зерна вуза Елена Егорова.

«Одно из предприятий края провело исследование российского рынка и сделало вывод, что ниша, в которой были бы представлены виды косметической продукции на основе лекарственно-технического и фармацевтического сырья в значимых дозировках, почти не занята. В результате мы разработали линейку биологически активных косметических продуктов на основе возобновляемого сырья алтайского происхождения с доказанной эффективностью. В крае подобных косметических продуктов пока нет. Таких видов продукции как, например, аэрозоль, нет даже в России. Речь идет об аэрозоли и кремах, которые способствуют ускоренному заживлению и повышенному питанию тканей кожи, обладают регенерирующим эффектом. Это продукция, которая способна помогать восстановлению ткани после солнечных ожогов, механических и термических повреждений», — сказала Егорова.

На данный момент эксперты скрывают полный состав новых продуктов. Но все же известно, что в них присутствуют прополис, экстракт ромашки аптечной, календулы, пантогематоген.

«С таким составом и направленностью действия в настоящее время продукции нет. Образцы прошли первое тестирование, на подписании находится акт приемки-передачи разработок предприятию. Предприятие одобрило разработку технической документации, чтобы получить возможность сертифицировать и декларировать продукт. По прогнозам заказчиков, продукция может появиться на рынке до конца 2021 года», — отметила Егорова.

Катунь24