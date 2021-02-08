Катунь24: Алтайский пловец завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Алтайский пловец завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях07 февраля 2021, 12:46

В Казани проходят всероссийские соревнования пловцов России. В них принимают участие юноши 2006−2007 годов рождения и девушки 2008−2009 годов рождения.

Фото: «Алтайский спорт»

Артём Бирюков из Новоалтайска с результатом 8 минут 42,10 секунды завоевал 5 февраля 2021 года бронзовую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем. Спортсмен занимается плаванием в краевой СШОР «Обь» у тренера Андрея Владимировича Жукова.

Победил в этой дисциплине Ярослав Соколовский из Татарстана (8.37,86), серебро — у Артёма Лаврухина из Калужской области (8.40,89).

Соревнования в Казани продолжатся до 7 февраля. Каждый участник, кроме выступления на отдельных дистанциях, может принять участие в одном виде многоборья, которые включают в себя следующие дисциплины: 800 метров вольный стиль, 200 метров комплексное плавание, 100 метров любой стиль плавания, пишет «Алтайский спорт».

Катунь24