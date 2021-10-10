Катунь24: Алтайская прокуратура накажет барнаульских чиновников за высохшие кустарники

В сентябре 2021 года горожане обратили внимание, что за высаженными вдоль тротуров на проезде Северный Власихинский растениями никто не ухаживает. Кустарники просто погибали и засыхали.

Фото: Barnaul 22

Обращение барнаульцы опубликовали в городском сообществе Barnaul22.

«Каждый кустик — это деньги из бюджета. Если не планировалось поддерживать их в порядке, засадили бы травой или высадили уже большие кусты, более выносливые. А так получается, что деньги потрачены зря, потому что многие эти кустики уже не спасти. Нужно хотя бы за оставшимися начать ухаживать…», – написали в паблике.

Прокуратура Алтайского края проверила обращение граждан. Выяснилось, что благоустройство этой территории было выполнено в рамках исполнения контракта на выполнение работ по строительству автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому от ул. Попова до проспекта Энергетиков в Барнауле предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории. Все работы выполнены в полном объеме, однако уход за посаженными кустарниками органы местного самоуправления не организовали, от чего растения частично погибли.

«В нарушение законодательства РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула необходимых мер не принято, претензионная работа в рамках исполнения гарантийных обязательств по контракту надлежащим образом не организована. В связи с этим, прокуратурой Индустриального района г.Барнаула председателю Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности», – пояснили в пресс-службе региональной покуратуры.

Катунь24