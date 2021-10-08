Катунь24: Алтайские дорожники подготовились к зиме на 80 %

Для обслуживания почти 16 тысяч км дорог они закупили технику, а также подготовили необходимые реагенты. Какие работы уже выполнены, а что планируют сделать в ближайшее время – в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайские дорожники подготовились к зиме на 80 %

На балансе «Алтайавтодора» — 15 738 км дорог. Для их обслуживания в зимний период дорожники заготовили 70 тысяч тонн песко-соляных смесей.

Зимой дорожники устанавливают на грузовики специальное оборудование, которое превращает грузовые автомобили в пескоразбрасыватели. В зимний период эти машины выходят на трассу и посыпают дороги песко-соляной смесью от гололеда.

Кроме того, приобрели 46 единиц новой техники. Всего спецмашин – 1223. Их подготовили к снежному сезону: починили, проверили техническое состояние.

С помощью этих машин очищают удаленные районы от снега. Наиболее проблемные, отмечают дорожники, Третьяковский и Змеиногорский.

Местонахождение этих машин зимой помогает определить глобальная навигационная спутниковая система – ГЛОНАСС. С помощью неё диспетчер может видеть все передвижения техники.

На сегодняшний день работы по подготовке к зиме выполнены на 80 %. Завершить их дорожники планируют до 30 октября.

Катунь24