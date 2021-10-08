Катунь24: Артисты алтайской студии танцев выступили на сцене Кремлёвского дворца в Москве

На праздничном концерте, посвящённом 50-летию школы «Самбо-70», участники коллектива «Лариса» смогли поработать с известными исполнителями российской эстрады – Олегом Газмановым, Полиной Гагариной и Сергеем Мазаевым.

Embedded video for Артисты алтайской студии танцев выступили на сцене Кремлёвского дворца в Москве

Воспитанники школы «Самбо-70» из года в год прославляют российский спорт. За 50-летнюю историю из её стен вышли больше сорока тысяч спортсменов. Подарком для них стали любимые песни, которые украсили своими танцами барнаульские артисты.

«Это было таким сильным мотиватором дальнейшей нашей активной творческой деятельности. Я думаю, что у нас будет несколько новых проектов, новых номеров. И мы Барнаул и Алтайский край обязательно ими порадуем», — рассказывает руководитель студии танца «Лариса» Лариса Любивая.

Катунь24