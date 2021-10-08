Катунь24: Археологический музей под открытым небом появится в Чарышском районе

Его строительство должны завершить в октябре 2022 года.

Фото: Валерий Степанюк

Музей реконструкции под открытым небом «Древний Алтай» появится в районе села Сентелек Чарышского района. Идея его создания от Алтайского археологического общества получила грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив, сообщают на портале «Визит Алтай».

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«В Сибири Алтай был одним из первых районов, где появились люди. 50 тыс. лет назад в Денисовой пещере жил человек современного антропологического типа Homo sapiens. Если посмотреть на карту Евразии, Алтай находится посередине – «омфалос», пуп земли. Из центра мира, из своей колыбели человек пошел в Западную Европу. Поэтому алтайские стоянки древнего человека – великие памятники культуры, как Стоунхендж или пирамиды Гиза. И, прежде всего, мы хотим открыть силу этого места людям, которые живут в непосредственной близи этого памятника культуры – в Чарышском, Краснощековском, Солонешенском районах, т.к. отношение всего мира к локальному наследию зависит от отношения живущих там людей», – указали авторы проекта в его описании.

Музей под открытым небом охватит сразу несколько эпох: каменный век, скифский период, время кочевников и этнографический период. В первую очередь, предполагают инициаторы, познакомиться с археологическими находками будет интересно и полезно школьникам 12-14 лет: так у них может сформироваться «устойчивый интерес к древней культуре Алтая».

На организацию музея выделено более 7,7 млн рублей, из них 2 510 560 рублей грантовой поддержки. Его строительство, согласно проекту, должны начать с 10 декабря 2021 года и завершить к 10 октября 2022 года.

Катунь24