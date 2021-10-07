Катунь24: Алтайский Следком проведёт проверку после сообщения о смерти пациентки в больнице

Следователи проведут проверку после сообщения о смерти пациентки в Шелаболихинской районной больнице.

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«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщают в пресс-службе ведомства.

Недавно в социальных сетях появилась публикация, где жительница края обвинила врачей в смерти своей сестры. По её мнению, медики вовремя не оказали помощь женщине, страдающей сахарным диабетом.

Катунь24