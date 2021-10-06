Катунь24: Актёра Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом

У 67-летнего артиста диагностировали коронавирусную инфекцию с поражением легких на 25–50 %. Болезнь развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

Фото: Анастасия Романова / «Катунь 24»

Об этом журналистам РИА Новости сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподает Гаркалин. Известно, что он сейчас находится в больнице в Коммунарке.

Собеседница агентства отметила, что артист чувствует себя хорошо.

Валерий Гаркалин — народный артист России. Широкую известность получил после выхода на экраны таких картин, как «Ширли-мырли» и «Катала». Всего на счету актера около 90 работ. Гаркалин преподает в ГИТИСе, с 2002 года руководит мастерской Факультета эстрады.

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