Катунь24: Алтайский край отстает от большинства регионов России по вакцинации от коронавируса

По данным на 4 октября 2021 года, в регионе прививается 694 365 человек, из них полностью вакцинированы 651 153 жителя. Это составляет около 55 % от взрослого населения Алтайского края.

Фото: Катунь 24

Данные по вакцинации в регионе озвучил министр здравоохранения Дмитрий Попов на пресс-конференции сегодня, 4 октября 2021 года. Он также отметил, что по соотношению привитых ко всему числу жителей края вакцинировано около 30 % населения. Таким образом, Алтайский край по темпам вакцинации занимает 50 место из 85 по всей стране, отставая в том числе и от соседей по СФО.

Снижение темпов вакцинации, на что обратил внимание руководитель краевого Минздрава, в том числе влияет на высокий уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в регионе. Летом ежедневно прививалось по 10 тысяч человек, сейчас 11 тысяч набралось на прививку от коронавируса за неделю. Дмитрий Попов подчеркнул, что актуальной задачей сейчас стоит вакцинация не 60, а уже 80 % жителей края. Кроме этого, прорабатывается вопрос о прививках подросткам от 12 до 17 лет; кампания, предположительно, может начаться в 2022 году.

Катунь24