Катунь24: Алтайская компания оснастила новым оборудованием национальный центр реабилитации и курортологии

Компания «ТММ», резидент кластера «АлтайБио», оснастила Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ бюветами «Талица» для дозированного отпуска питьевой воды.

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Установка представляет собой отдельную стойку со встроенным в корпус окном выдачи воды. Определенная доза воды температурой 25 градусов отпускается автоматически по электронной карте пациента, сообщает официальный сайт Алтайского края.

«ТММ» — ведущий алтайский производитель медицинского оборудования для проведения физиотерапевтических процедур в области тракционной терапии, водо- и пантолечения в санаториях, профилакториях, центрах и клиниках восстановительной медицины. Компания постоянно совершенствует и разрабатывает новое оборудование, отвечающее всем современным требованиям.

Катунь24