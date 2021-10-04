Катунь24: Алтайских студентов приглашают стать донорами крови

Студенты Алтайского края могут принять участие в социальной акции «Стань донором. Спаси жизнь!».

Фото: pixabay.com

Социальная акция, направленная на популяризацию донорского движения, успешно реализуется в Барнауле, Рубцовске, Бийске и Камне-на-Оби на протяжении 10 лет.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, 5 и 6 октября акция пройдёт в Рубцовске на площади Ленина. 12 октября кровь можно сдать в Каменской детской школе искусств (улица Ленина, 44а). С 14 по 15 октября мероприятие состоится в Бийске, напротив торгово-развлекательного комплекса «Ривьера» (улица Советская, 205/2). С 18 по 22 октября акция пройдёт в Барнауле на площади Сахарова.

Торжественное открытие акции состоится 18 октября в Барнауле, перед главным корпусом АлтГТУ, в 13:00.

Катунь24