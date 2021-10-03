Катунь24: Астафьев день: традиции и приметы на 3 октября

3 октября Православная церковь почитает память великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и детей Агапия и Феописта. Их жизнь и страдания были хорошо известны на Руси. Евстафий был выдающимся римским полководцем. Он жил во времена правления императора Траяна (98-117), до крещения носил имя Плакида.

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Евстафий происходил из знатного рода и был богат. Его талант и храбрость были столь велики, что одно его имя приводило врагов в трепет. Изначально Плакида не был христианином, но все равно он творил много добрых дел, помогал всем нуждающимся. Такими же добродетельными были его супруга и дети.

Однажды во время охоты Плакида погнался за оленем и оказался у подножья скалы. Вдруг он увидел, что у оленя между рогов сияет крест, на котором изображено распятие Иисуса Христа. Неожиданно послышался голос: «Зачем ты гонишь меня, Плакида?». Услышав это, мужчина уверовал во Христа. Вернувшись домой, он обо всем рассказал близким. После чего они отправились к священнику, который поведал им обо всех заповедях Божьих и крестил их. При крещении Плакида получил имя Евстафий, его жена – Феопистия, а дети – Агапий и Феопист.

Через время на дом Евстафия обрушились несчастья – воры расхитили его богатство, заболели и умерли практически все слуги и скот, супруга попала в руки разбойников, одного из сыновей схватил лев, другого – волк. Евстафий думал, что его близкие погибли. На самом же деле, чад его спасли и воспитали пастухи, жена тоже осталась живой.

Когда на Римские земли вновь напали враги, Траян велел отыскать Плакиду, который возглавил войско и смог одержать блестящую победу.

По Божьей милости Евстафий свиделся с женой и сыновьями. В великой радости возвращались они домой. Но в это время на римском престоле Траяна сменил язычник Адриан, который разозлился на Евстафия за то, что тот отказался посетить языческий храм и принести жертву идолам. Полководца лишили всех почестей, вызвали на суд вместе с женой и детьми и приговорили к смерти. На них выпустили диких зверей, но они не тронули мучеников. Тогда святых заключили внутрь медного раскаленного быка. Через три дня вместо праха мучеников гонители увидели их тела целыми и невредимыми. Лица святых сияли необыкновенной красотой.

Традиции и обычаи

День великомученика Евстафия в народе связывали с ветром, дующим в эту пору со всех сторон. Ветрам народная метеорология придает большое значение. По их направлению и силе судили о погоде на ближайшее время, о характере зимы, о видах на урожай.

Северный ветер на Астафьева – к стуже, южный – к потеплению, западный – к осадкам, восточный – к теплой и солнечной погоде.

По мнению наших предков, ветра, дующие с юга, сулят плодородие.

3 октября было принято заговаривать ветра. Рано утром старшая в доме женщина бросала в печь горящие угли со словами: «Гори, к доброму хлебу», а потом выходила на крыльцо. По поверью, рано утром мог подняться ветер-листобой, который обнажал деревья, мог с женского лица красоту сорвать, золу вырвать и разбросать по сорной траве во дворе.

Накануне вечером у крыльца втыкали осиновую веточку. Женщина, во время прочтения заговора, хлестала ею по порогу и земле, бросала горсть зерна, приговаривая: «Иди к добрым людям».

Верили, что после этого обряда ветер не сделает людям ничего плохого.

Пока топилась печь, мужчина шел в коровник, брал навоз и удобрял им землю, чтобы в следующем году был хороший урожай.

В этот период начинали работать ветряные мельницы. Крестьяне мололи зерно нового урожая. 3 октября справляли праздник мельников, которые работали на мельницах-ветряках. Мельнику крестьяне носили подношения.

Приметы и поверья

Если погода сырая и туманная, много белой длинной паутины летает, то осень будет благоприятной, а снег выпадет не скоро. Шишки на ели низко растут – к ранним морозам, высоко – настоящие холода ударят в конце зимы. Южный ветер дует – в следующем году будет отменный урожай озимых. Если сухая погода за окном, то зимой будет мало снега. Если лист с клена и березы опадает не чисто, то зима ожидается суровая.

Человек, родившийся 3 октября, отличается смелостью и активностью. В качестве талисмана ему подходит нефрит.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24