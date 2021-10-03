Катунь24: Алтайские танцоры выступят в новом шоу на ТНТ

Участники отметили, что участвуют в шоу, чтобы обратить внимание на культурное развитие Республики Алтай.

Фото: «Новые танцы»

В творческом шоу «Новые танцы» на ТНТ участники по очереди сходятся в танцевальных поединках в категориях «Соло», «Дуэты», «Дети» и «Команды». В одной из них участвует танцевальная пара из Горно-Алтайска: Айхан и Агая Шанжины.

Ребятам 30 и 31 год, они хотят на шоу показать себя и то, что они любят, уточняют «Новости Горного Алтая». Выпуск программы с участием ребят покажут уже сегодня, 2 октября, в 21:00 на телеканале ТНТ.

Катунь24