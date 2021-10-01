Катунь24: Арина Шиповница: традиции и приметы на 1 октября

1 октября совершается празднование иконе Божией матери «Целительница». Согласно преданию, икона была написана в IV веке при жизни святой Нины, просветительницы Грузии. Находился святой образ в Цикланском храме в Карталинии. На иконе изображена Богородица, стоящая у постели больного клирика.

Фото: vsyamagik.ru

В России было несколько списков с этой иконой. К ним относился и чудотворный образ, находящийся в московском Алексеевском женском монастыре, который был основан в 1360 году. Многие русские храмы при больницах были освящены в честь иконы Божьей Матери «Целительница».

Ещё в этот день Православная церковь почитает память святой Ариадны (II в.), которая была рабыней Тертилла, старейшины г. Промиссии во Фригии. Её хозяин был язычником. По случаю рождения сына, он совершал жертвоприношение языческим богам. Святую тоже пытались заставить участвовать в нечестивом торжестве, но она отказалась. Озлобленные язычники предали её жестоким мукам, а потом заключили в темницу.

Освободившись из мест заключения, Ариадна покинула город, но разгневанный Тертилл послал за ней погоню. Узнав об этом, святая попросила помощи у Бога. Господь не оставил её: по молитве мученицы в горе образовалась расщелина. Ариадна скрылась в ней, после чего каменная скала сомкнулась. Третилл и его слуги, увидев произошедшее чудо, испытали настоящий ужас. На них напал дух безумия: преследователи стали сражаться между собой, поразили друг друга копьями и погибли.

Традиции и обычаи

Святая Ариадна была выбрана народным календарем для обозначения этой даты. Её имя близко по звучанию популярному русскому имени Арина и представляет собой русский вариант греческого имени Ирина.

В народе говорили: В году живут три Арины: Арина – разрой берега (29 апреля), Арина-рассадница (5 мая) и Арина-осенняя – журавлиный лёт.

1 октября наши предки наблюдали за отлетом журавлей и кричали им в след: «Колесом дорога». Таким образом, птицам желали удачно добраться в теплые края и по весне вернуться назад. По легенде, журавли на своих крыльях весну приносят, поэтому их возвращения всегда ждали с большим нетерпением. По другой версии, пожелание «колесом дорога» возвращает журавлей, не давая им улететь. А ведь пока они не улетели, холода не наступят.

Ещё одно название этого дня – Арина-шиповница. А все потому, что с 1 октября начинали собирать плоды шиповника, в которых к этому времени накапливалось достаточное количество аскорбиновой кислоты. Важно, собрать их до первых заморозков, которые могут разрушить витамин C.

Шиповник собирали в небольшие корзины, после чего сушили. При сборе плоды сортировали. Они не должны содержать листьев, грязных, незрелых и испорченных плодов. Для сушки и длительного хранения подходят немного недозревшие, твердые и крупные ягоды, с блестящей поверхностью. Чтобы потери аскорбиновой кислоты при сушке были минимальными, при сборе подложку и цветоложе следует сохранить.

Хранить высушенные плоды следует в холщовых мешках, картонных коробках или в плотно закрывающихся банках из стекла.

Из шиповника варили целебные отвары, которые пили без ограничения в холодное время года. Шиповник и сегодня используют при лечении авитаминоза, простудных заболеваниях, болезнях органов желудочно-кишечного тракта.

1 октября продолжались девичьи посиделки, во время которых не только общались, но и делали заготовки на зиму. Женщины рубили капусту, которую потом квасили или солили.

Верующие люди в день святой Ирины шли в церковь, молились о благополучие, здоровье и семейном согласии. В этот день следует творить добрые дела, не стоит хвалиться перед другими своими успехами и достижениями, а также просить у Господа больше, чем вам необходимо.

Приметы и поверья

Если листья на березе не опали, то снег выпадет поздно. Если на Арину журавли летят на юг, то на Покров будет мороз. Если птиц не видно, то раньше Артёмьева дня мороз не ударит. Если бурьяны очень высокие выросли, то зимой будет много снега. Какая погода на Арину, такой она будет и 1 апреля. Если трещит домашняя мебель или утварь, то скоро пойдет дождь. Восточный ветер подул – сухая погода продержится ещё несколько дней. К этой дате заканчивали сбор белых грибов.

Человек, родившийся 1 октября, будет тянуться душой в дальние страны. В качестве талисмана ему подходит гранат.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24