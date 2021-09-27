Катунь24: Автомобиль влетел в дорожный знак в Барнауле

На месте ДТП работают сотрудники МЧС и медицинские работники.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Информация о происшествии появилась в сообществе «Инцидент Барнаул». Свидетели рассказывают, что на Солнечной поляне в районе Карандин-Арены иномарка врезалась в столб со знаком пешеходного перехода. Как сообщают в ведомстве, 42-летний водитель, управляющий «Тойота Чайзер» не справился с управлением. Мужчина погиб на месте происшествия, по предварительной информации, в салоне автомобиля пассажиров не было.

Автомобиль получил серьёзные повреждения: у него смялась передняя часть и крыша. О состоянии водителя не сообщается.

Официальных данных на момент публикации нет.

Катунь24