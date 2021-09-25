Катунь24: Администрация Барнаула: почти 70 % жилых домов в городе подключены к теплу

21 сентября в Барнауле начался отопительный сезон. По данным на 24 сентября, 2067 домов из 3069 в краевой столице уже подключены к теплу.

Фото: Администрация Барнаула

Также отопление уже запустили во всех детских садах, а их 155, 20 учреждениях дополнительного образования, 86 из 87 школах, 134 из 143 объектах здравоохранения (94%).

В барнаульской администрации сообщили, что по запуску отопления вновь состоялось рабочее совещание.

Главный инженер АО «Барнаульская генерация» Сергей Климов заявил, что заполнение систем ведется по графику. Аварийные бригады устраняют возникающие повреждения в круглосуточном режиме.

Представители районных администраций доложили о ходе работ по запуску тепла на подведомственных территориях: в многоквартирных домах, больницах, школах, детских садах и другое.

Коммунальные службы будут вести работы по подаче тепла и в течение грядущих выходных.

Напоминаем, если в вашем доме всё еще нет отопления, информацию можно уточнить в своей управляющей компании или ТСЖ, и только после этого позвонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25, или в диспетчерскую службу СГК – 59-97-15.



Катунь24