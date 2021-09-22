Катунь24: АлтГУ представил новую программу стратегического развития опорного университета в рамках конкурса «ПРИОРИТЕТ – 2030»

19 сентября команда ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в составе ректора Сергея Бочарова, президента Сергея Землюкова, директора Института гуманитарных наук Ларисы Нехвядович и старшего научного сотрудника ЮСБС Алексея Ваганова представила в Москве программу развития университета перед конкурсной комиссией Министерства науки и высшего образования в рамках конкурсного отбора на базовую часть программы «Приоритет – 2030».

Фото: АлтГУ

В первой части доклада-презентации АлтГУ комиссии были представлены результаты достижений по итогам выполнения программы развития опорного университета:

высокий процент трудоустройства выпускников на предприятиях и в организациях Алтайского края,

значительный вклад в формирование инновационного потенциала региона,

интеграция с научными и образовательными организациями по проектам, отвечающим приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ и Стратегии социально-экономического развития Алтайского края,

высокая публикационная активность, в том числе в части высокоуровневых публикаций в журналах первого и второго квартилей, индексируемых WoS и Scopus,

развитие университета как международного научно-образовательного центра в трансграничном пространстве Большого Алтая и Центральной Азии и др.

Вторая основная часть выступления отражала ключевые направления развития Алтайского государственного университета до 2030 года.

Общим приоритетом программы является интеграция науки, образования, органов власти и реального сектора экономики с выходом на масштабные амбициозные стратегические проекты.

Поэтому основной акцент в программе развития был сделан на конкретных изменениях, предлагаемых в рамках обновленных образовательной, научно-инновационной, кадровой и управленческой политик АлтГУ.

В соответствии с программой сфера образования будет трансформирована в направлении создания экосистемы в едином цифровом пространстве с использованием сетевых и проектных форм обучения, призванных обеспечить открытый доступ к образовательным продуктам, а также быструю «пересборку» компетенций под запросы меняющегося цифрового и технологического рынков региона.

Фокусом в трансформации науки и инноваций станет создание эффективного трансфера знаний, продуктов и технологий от стадии научных разработок до конечных потребителей.

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров отметил:

«Трансформация будет реализована через развитие инновационной инфраструктуры университета: технопарка «Агробиотех», ИЦ «Промбиотех», научно-образовательных центров, центра трансфера технологий, что создаст условия для внедрения и масштабирования научно-технологических результатов в области агро- и биотехнологии, здоровьесбережения, биофармацевтики и биомедицины в базовых отраслях экономики Алтайского края и сопредельных регионов».

Для этого программой предусмотрена реализация четырех стратегических проектов. Они направлены на формирование в Алтайском крае устойчивой современной агросистемы с опорой на уникальный природный потенциал региона. В ходе реализации программы будут разработаны и внедрены высокотехнологические биопродукты для АПК и услуги экологического менеджмента.

Представленная на федеральном уровне новая программа развития АлтГУ как опорного вуза с амбицией на территориальное лидерство продолжит формировать экосистему возможностей и позволит в последующие годы более полно раскрывать исследовательский потенциал совместных научных коллективов – участников новых консорциумов, в том числе в сфере агротехнологий, геномики и биоинженерии, земле- и природопользования, точного земледелия и т.д.

Разработка и внедрение технологий в рамках стратегических проектов программы призваны сформировать новые точки сборки проектов в области карбоновой нейтральности, цифровизации и повышения эффективности АПК в целях устойчивого развития регионов Большого Алтая.

Кроме продовольственной повестки университет активно развивает направление по разработке новых технологий и продуктов для сбережения здоровья населения с использованием курортно-оздоровительного потенциала и природного богатства региона. Алтай является регионом-лидером развития экологического и оздоровительного туризма и в перспективе способен стать общероссийской инновационной площадкой с точки зрения использования природных ресурсов для сохранения здоровья населения.

Инновационные персонализированные решения проекта в коллаборации с индустриальными партнерами позволят выйти на широкую линейку продуктов и программ для реабилитации, восстановительной медицины и курортологии.

Позиционирование АлтГУ как важнейшего международного экспертно-исследовательского центра в области историко-цивилизационного наследия Большого Алтая уже сегодня позволяет увидеть обновленный качественный облик международных отношений в азиатском регионе с качественным переходом на доверительный взаимовыгодный уровень.

Ускоренная подготовка специалистов, которые владеют высочайшими профессиональными компетенциями в сфере цивилизационного наследия Большого Алтая, в рамках сетевых исследовательских и образовательных программ позволит сформировать элиту для трансграничного региона. Эти специалисты сформируют интеллектуальный потенциал стран Большого Алтая и Центральной Азии в области изучения и развития историко-культурного наследия, природного потенциала, торгово-экономических отношений.

Все стратегические проекты программы университета взаимосвязаны, ожидаемые результаты и эффекты подпроектов призваны расширить пространство влияния и сотрудничества как университета, так и новых участников консорциумов, дать генерацию новых возможностей в сфере знаний, инноваций и технологий для устойчивого развития Алтайского края и регионов Большого Алтая.

Защиты университетов, претендующих на вхождение в число победителей базовой части гранта, продлятся до 25 сентября. Конкуренция высока – на вхождение в 100 победителей претендуют 187 университетов.

Катунь24