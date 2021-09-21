Катунь24: Алтайские медики рассказали, когда нужно ставить прививку от гриппа

Начало осени – традиционное время вакцинации от гриппа. Рассказываем, где можно поставить прививку в Барнауле.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайские медики рассказали, когда нужно ставить прививку от гриппа

Переменчивая погода – предзнаменование массовой вспышки заболевания гриппом, так говорят медики. Чтобы выработать иммунитет, организму нужно минимум две недели. Однако медработники советуют не ждать болезни и прививаться заранее.

«Прививку от гриппа нужно успеть сделать примерно за 2-4 недели до начала эпидемического подъёма. Традиционно у нас уже последнюю пятилетку эпидемический подъём – в районе Нового года: декабрь, январь», – рассказала заведующий терапевтическим отделением Барнаульской городской поликлиники № 3 Вера Карпова.

Третья барнаульская поликлиника получила около десяти тысяч ампул для вакцинации от гриппа. Ежедневно учреждение принимает от восьмидесяти до ста человек.

Медики поясняют: между вакцинациями от гриппа и коронавируса необходимо соблюдать интервал – один месяц. Также есть люди, которым прививка противопоказана: при наличии у них острых заболеваний, обострения хронических, аллергические реакции тяжёлые в анамнезе, непереносимость куриного белка.

Сделать прививку от гриппа можно в любой территориальной поликлинике, достаточно записаться в регистратуре, через колл-центр или при личном обращении. Можно вакцинироваться от гриппа и в торговом центре «Геомаркет». В среднем такой пункт принимает 300 человек в день.

Всего для массовой вакцинации от гриппа в Алтайский край поступило более четырёхсот тысяч доз препарата.

Катунь24