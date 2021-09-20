Катунь24: Алтайский край попал в список регионов с минимальным числом нарушений

Самые продолжительные в истории выборы членов парламент России подошли к концу. Всю ночь с 19 на 20 сентября избирательные комиссии будут вести подсчёт голосов. Предварительные итоги будут озвучены утром 20 сентября.

Как рассказали в Центризбиркоме РФ, наиболее серьёзные нарушения в ходе выборов были зафиксированы в шести регионах страны.

«В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов [избирательных бюллетеней] в шести субъектах РФ: Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки. Кроме того в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссии, где произошли вбросы.

Между тем Алтайский край вошел в число регионов с минимальными нарушениями при голосовании. Как отмечают в Штабе общественного наблюдения за выборами, благодаря беспрецедентному охвату видеонаблюдения был выявлен ряд недочётов, но большинство из них носили процедурный характер, и сразу же устранялись.

Также круглосуточное видеонаблюдение позволило выявить курьёзные случаи на выборах.

«Сегодня ночью мы видели как председатель одной участковой избирательной комиссии спала на полу рядом с КОИБами, практически вплотную. Видимо, чтобы даже на цыпочках никто не смог пройти!», – поделился председатель Штаба Руслан Демаков.

Более серьёзная ситуация сложилась в Ленинском районе Барнаула. Участковая избирательная комиссия №177 признала недействительными 94 бюллетеня из-за нарушения процедуры голосования вне помещения.

«Наличие такого факта в деятельности комиссии не влияет на признание результатов в целом на этом участке недействительными, поскольку это было единственное нарушение, которое вовремя было устранено», – заявила председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Также Крайизбирком провёл проверку по факту переписывания акта о проведении голосования с использованием стационарного ящика для голосования и сейф-пакета на избирательном участке № 63 в Барнауле. Повторный акт составили из-за ошибки, возникшей при внесении общего количества бюллетеней, которые должны были упаковываться в сейф-пакет. Там случайно была указана общая суммарная цифра использования переносного и стационарного ящика.

«Ничего правонарушающего не произошло. Правильно, что УИК такую ошибку устранил путем составления повторного акта», – резюмировала Ирина Акимова.

По данным Избиркома Алтайского края на средняя явка избирателей по состоянию на 15:00 составляет 34,49%, проголосовало 615 259 человек. Все участки в регионе закрылись ровно в 20:00. Сотрудники избирательных комиссий ведут итоговый подсчет голосов

Катунь24