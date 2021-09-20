Катунь24: Алтайский «морж» прибежал на выборы в шортах и с медалями

Президент Алтайской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые медведи» Александр Зеленецкий проголосовал в Первомайском районе.

Фото: Катунь 24

На выборы он прибежал в одних лишь шортах и с медалями, в руках он держал воздушные шарики. После того, как 68-летний спортсмен отдал голоса за своих кандидатов, Зеленецкий отметил это обливанием холодной водой, а также немного постоял на руках.



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Катунь24