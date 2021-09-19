Катунь24: Алтайский священник обманул своего знакомого почти на 300 тысяч рублей

Друга священнослужителя смутило несоответствие отдыха в Крыму, куда они отправились вместе, и расходов на него.

Фото: Telegram-канал «Mash на волне»

Известно, что священник служит при церкви в Бийске. По информации Telegram-канала «Mash на волне», в августе 2021 года он со своим знакомым лицеистом вместе поехал на отдых в Алупку. При этом священник заявил, что у него есть там знакомый экскурсовод. Сначала он попросил у своего товарища 150 тысяч рублей на расходы в поездку. После другой человек, друг священника, выманил у молодого человека ещё 125 тысяч рублей.

Подозрения у обманутого мужчины появились лишь на отдыхе, когда его смутило и их жилье, и качество экскурсий. Он написал заявление в местную полицию Крыма. Священника задержали по подозрению в мошенничестве.

Катунь24