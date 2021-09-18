Катунь24: Аукцион для закупки беговелов для детей с инвалидностью не состоялся в Барнауле

Оборудование необходимо для реабилитации детей с инвалидностью общественной организации «Дети Ангелы Барнаула». В организации отмечают, что это уже не первый случай.

Фото: instagram.com/detiangely_brn

Электронный аукцион со стартовой ценой 350 000 рублей был объявлен еще в октябре 2020 года, однако на него до сих пор не было подано ни одной заявки. По данным Агентства социальной информации, он был размещен комитетом по социальной поддержке населения администрации Барнаула в августе 2021 года.

Беговелы необходимы детям с ДЦП, которые занимаются в организации «Дети Ангелы Барнаула». Организация создана два года назад и занимается реабилитацией и социальной адаптацией детей-инвалидов. На данный момент она объединяет 50 человек, уточняет АСИ. Также на сайте агентства сообщают, что это не первый аукцион. Ранее на него откликнулся разработчик и производитель спортивного оборудования для людей с ОВЗ Константин Пономарев, генеральный директор автономной некоммерческого организации «Катюша обыкновенное чудо». По его словам, конструкция разработанных им беговелов позволяет бегать даже тем детям с ДЦП, которые не могут ходить без поддержки.

«По условиям договора, который необходимо подписать в случае победы на аукционе, поставщик должен самостоятельно оплатить не только производство, но и доставку беговелов до администрации города, обеспечить присутствие своего представителя для подписания актов приема-передачи оборудования, предоставить обеспечение контракта – 30 % собственных средств от суммы сделки в виде банковской гарантии в адрес администрации на непонятный срок. Более всего, Пономарева возмутило в договоре, что если в течение гарантийного срока выявятся недостатки товара, представитель поставщика должен в течение всего лишь одного дня прибыть в Барнаул для их устранения», – уточняет Агентство социальной информации.

Константин Пономарев предложил изменить некоторые условия поставки, но получил отказ. По его мнению, именно эти трудности задерживают проведение аукциона.

На официальный запрос АСИ председатель комитета по социальной поддержке населения Барнаула Мария Тибекина ответила, что «закупочные процедуры осуществляются Комитетом в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Константин Пономарев готов отказаться от прибыли и планирует организовать сбор средств, которые позволят «Ангелам Барнаула» открыть новое направление реабилитации.

Катунь24